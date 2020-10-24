advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
28.10.2020 / 03:22 msk / 05:22 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Россией?
Голосование проводилось 16.06.2020 - 16.07.2020

22.3% (17)  - Положительно
 22.4% (17)  - Более положительно, чем отрицательно
 15.8% (12)  - Нейтрально
 13.2% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 14.5% (11)  - Отрицательно
 11.8% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 76     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава МИД Узбекистана принял участие в мероприятиях Дня ООН
24.10.2020 11:28

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню ООН, организованном в честь празднования 75-летия Организации.

В выступлении министра говорилось:

"Уважаемые участники,

Позвольте приветствовать Вас на сегодняшнем торжественном мероприятии, посвященном Дню ООН, в год празднования 75-летия ООН. Благодаря этой универсальной организации мы имеем возможность консолидировать общие усилия в решении наиболее острых задач, затрагивающих интересы, как всего человечества, так и отдельных стран и регионов. 

Лидерство ООН в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями вновь продемонстрировало эффективность тесного международного сотрудничества.

Сегодня Узбекистан вступил в качественно новый этап своего развития. Демократические преобразования в нашей стране приобрели необратимый характер и реализуются на основе принятой по инициативе Президента Шавката Мирзиёева Стратегии развития Узбекистана в 2017-2021 годах. Заложенные в ней конкретные, жизненные реформы полностью созвучны с Целями в области устойчивого развития.

Мы достигли значимых результатов в осуществлении открытой, прагматичной и конструктивной внешней политики. Успешно реализуется новый курс Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по укреплению политического доверия и взаимопонимания в Центральной Азии. 

Наша страна продолжает играть важную роль в консолидации усилий государств-членов ООН с целью положить конец войне в соседнем Афганистане. 

За 28 лет конструктивное сотрудничество Узбекистана с ООН было насыщено значимыми событиями. 

В 2018-2019 годах Генеральной ассамблеей были приняты три резолюции, предложенные Узбекистаном – по вопросам регионального и международного сотрудничества в Центральной Азии, просвещения и толерантности, а также регионального туризма.

В 2018 году по инициативе Главы нашего государства и при поддержке генсека ООН был создан Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Разработана и эффективно реализуется рассчитанная на долгосрочную перспективу «Дорожная карта» по развитию сотрудничества с ООН и её специализированными учреждениями.

Продолжается эффективная реализация Целей устойчивого развития, мер по преодолению бедности и повышению социального благосостояния населения, обеспечению гендерного равенства и свободы слова, охране окружающей среды и преодолению последствий изменения климата.

В последние годы Узбекистан достиг значительного прогресса на человеческом измерении. Историческим событием явилось избрание впервые нашей страны в Совет ООН по правам человека.

По итогам участия Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в 75-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН, мы намерены воплощать в жизнь инициативы, озвученные Главой нашего государства. Они охватывают все три ключевые направления деятельности ООН - мир и безопасность, устойчивое развитие, защита и продвижение прав человека. 

Мы твердо поддерживаем международные усилия и инициативы Генерального секретаря ООН.

Узбекистан намерен и далее вносить свой вклад в деятельность ООН в целях практической реализации международной повестки дня.

Позвольте мне поздравить всех участников сегодняшнего мероприятия с Днем ООН и пожелать вам крепкого здоровья, новых успехов, благополучия вашим семьям!".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Заявление министров иностранных дел государств Центральной Азии и Российской Федерации о стратегических направлениях сотрудничества

16.10.2020
Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камилова на брифинге по итогам заседания СМИД СНГ
Обзор прессы с 11 по 17 мая
13.05.2020
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Обзор прессы с 6 по 12 апреля
11.04.2020
Совместное заявление министерской встречи формата "С5+1"
Обзор прессы с 3 по 9 февраля
04.02.2020
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ