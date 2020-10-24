Глава МИД Узбекистана принял участие в мероприятиях Дня ООН

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню ООН, организованном в честь празднования 75-летия Организации.

В выступлении министра говорилось:

"Уважаемые участники,

Позвольте приветствовать Вас на сегодняшнем торжественном мероприятии, посвященном Дню ООН, в год празднования 75-летия ООН. Благодаря этой универсальной организации мы имеем возможность консолидировать общие усилия в решении наиболее острых задач, затрагивающих интересы, как всего человечества, так и отдельных стран и регионов.

Лидерство ООН в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями вновь продемонстрировало эффективность тесного международного сотрудничества.

Сегодня Узбекистан вступил в качественно новый этап своего развития. Демократические преобразования в нашей стране приобрели необратимый характер и реализуются на основе принятой по инициативе Президента Шавката Мирзиёева Стратегии развития Узбекистана в 2017-2021 годах. Заложенные в ней конкретные, жизненные реформы полностью созвучны с Целями в области устойчивого развития.

Мы достигли значимых результатов в осуществлении открытой, прагматичной и конструктивной внешней политики. Успешно реализуется новый курс Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по укреплению политического доверия и взаимопонимания в Центральной Азии.

Наша страна продолжает играть важную роль в консолидации усилий государств-членов ООН с целью положить конец войне в соседнем Афганистане.

За 28 лет конструктивное сотрудничество Узбекистана с ООН было насыщено значимыми событиями.

В 2018-2019 годах Генеральной ассамблеей были приняты три резолюции, предложенные Узбекистаном – по вопросам регионального и международного сотрудничества в Центральной Азии, просвещения и толерантности, а также регионального туризма.

В 2018 году по инициативе Главы нашего государства и при поддержке генсека ООН был создан Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Разработана и эффективно реализуется рассчитанная на долгосрочную перспективу «Дорожная карта» по развитию сотрудничества с ООН и её специализированными учреждениями.

Продолжается эффективная реализация Целей устойчивого развития, мер по преодолению бедности и повышению социального благосостояния населения, обеспечению гендерного равенства и свободы слова, охране окружающей среды и преодолению последствий изменения климата.

В последние годы Узбекистан достиг значительного прогресса на человеческом измерении. Историческим событием явилось избрание впервые нашей страны в Совет ООН по правам человека.

По итогам участия Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в 75-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН, мы намерены воплощать в жизнь инициативы, озвученные Главой нашего государства. Они охватывают все три ключевые направления деятельности ООН - мир и безопасность, устойчивое развитие, защита и продвижение прав человека.

Мы твердо поддерживаем международные усилия и инициативы Генерального секретаря ООН.

Узбекистан намерен и далее вносить свой вклад в деятельность ООН в целях практической реализации международной повестки дня.

Позвольте мне поздравить всех участников сегодняшнего мероприятия с Днем ООН и пожелать вам крепкого здоровья, новых успехов, благополучия вашим семьям!".

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