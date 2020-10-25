В Узбекистане усовершенствуют систему подготовки военных медиков

ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по организации качественно новой системы подготовки кадров в области военной медицины", направленный на усовершенствование данной сферы.

В указе говорится:

"Создание в стране эффективной системы здравоохранения, обеспечивающей охрану и улучшение здоровья населения, а также формирование условий, необходимых для воспитания здорового поколения, являются приоритетными направлениями государственной политики.

В рамках широкомасштабных реформ, реализуемых в сфере медицины, осуществляется комплекс мер по поэтапной модернизации национального медицинского образования, внедрению международных образовательных стандартов и передовых информационно-коммуникационных технологий в данную сферу, проведению научных исследований об актуальных проблемах охраны здоровья населения.

Наряду с этим сохраняется ряд проблем, препятствующих подготовке высококвалифицированных специалистов в системе военной медицины. В частности:

во-первых, не внедрена практическая система обеспечения непрерывной профессиональной подготовки, повышения квалификации, адаптации навыков специалистов военной медицины к современным требованиям;

во-вторых, вследствие низкого уровня использования в учебном процессе инновационных разработок и технологий сегодня отсутствует возможность внедрения современных методов и подходов в систему подготовки военно-медицинских кадров и организации оказания эффективной медицинской помощи военнослужащим и членам их семей;

в-третьих, требуется уделить особое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов военной медицины, принимающих участие в ликвидации последствий чрезвычайных положений (ситуаций), ведущих организационно-профилактические работы в данном направлении.

В целях поднятия системы подготовки высококвалифицированных офицерских кадров на качественно новый этап, создания для них системы непрерывного, поэтапного и целевого обучения, а также обеспечения тесной связи образования, науки и практики в области военной медицины:

1. Образовать Военно-медицинскую академию Вооруженных Сил Республики Узбекистан Министерства обороны Республики Узбекистан (далее – Академия) на базе Военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии со статусом юридического лица.

2. Определить основными задачами Академии:

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, отвечающих современным требованиям в области военной медицины, для министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил Республики Узбекистан;

подготовку в сфере медицины узких специалистов, научно-педагогических кадров, а также офицеров резерва и запаса медицинской службы;

широкое внедрение в образовательный процесс передовых педагогических и инновационных медицинских технологий, современных учебных программ и учебно-методических методов, основанных на международных образовательных стандартах;

проведение фундаментальных, прикладных и инновационных научно-исследовательских работ, направленных на решение существующих проблем в практике военной медицины;

проведение научных исследований по развитию образовательного процесса и в сфере здравоохранения в сотрудничестве с ведущими национальными и зарубежными высшими, высшими военными образовательными и научно-исследовательскими учреждениями;

воспитание обучающихся в духе патриотизма, на основе идей гуманности и высокой духовности.

3. Установить, что Академия:

является государственным высшим военным образовательным учреждением;

является правопреемником Военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии по всем правам, обязательствам и договорам;

имеет печать с изображением Государственного герба Республики Узбекистан и своим наименованием на государственном языке, банковский счет, банковский счет в иностранной валюте, штамп и другие реквизиты.

4. Установить порядок, в соответствии с которым:

начиная с 2021/2022 учебного года кандидаты на обучение в Академии отбираются Министерством обороны Республики Узбекистан среди студентов, окончивших пятый курс факультета «лечебное дело» и четвертый курс факультета «медико-профилактическое дело» высших медицинских образовательных учреждений Республики Узбекистан , показавших наиболее высокие результаты по итогам обучения, изъявивших желание продолжить обучение в Военно-медицинской академии и проходить в будущем военную службу по контракту, годных к военной службе по состоянию здоровья;

, показавших наиболее высокие результаты по итогам обучения, изъявивших желание продолжить обучение в Военно-медицинской академии и проходить в будущем военную службу по контракту, годных к военной службе по состоянию здоровья; обязательное двухгодичное обучение курсантов в Академии проводится на основе двухэтапной военной медицинской учебной программы: первый год – в бакалавриате , второй год – военной интернатуре по специальностям, необходимым для Вооруженных Сил Республики Узбекистан;

, второй год – по специальностям, необходимым для Вооруженных Сил Республики Узбекистан; курсантам, окончившим этап бакалавриата Академии, первоначально присваивается воинское звание "лейтенант медицинской службы" и выдается диплом государственного образца о получении специальности "военный врач" , по окончании военной интернатуры – присваивается очередное воинское звание "старший лейтенант медицинской службы" и выдается удостоверение установленного образца о получении соответствующей специальности;

и выдается диплом государственного образца о получении специальности , по окончании военной интернатуры – присваивается очередное воинское звание и выдается удостоверение установленного образца о получении соответствующей специальности; обучение выпускников на факультетах «лечебное дело» и «медико-профилактическое дело» высших медицинских образовательных учреждений Республики Узбекистан на основе военной медицинской учебной программы Академии приравнивается к обучению в Академии;

медицинские кадры узких специальностей сферы медицины подготавливаются в клинической ординатуре и магистратуре Академии, научно-педагогические кадры – ее докторантуре;

Центральный военный клинический госпиталь Министерства обороны Республики Узбекистан является учебной и клинической базой, а также основным центром снабжения Академии.

5. Разрешить Академии начиная с 2021/2022 учебного года:

переподготовку и повышение квалификации медицинских работников, окончивших другие медицинские образовательные учреждения Республики Узбекистан на платно-контрактной основе;

подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских кадров для зарубежных государств на основе межправительственных соглашений и договоров.

6. Образовать в структуре Академии Научно-исследовательский институт военной медицины без статуса юридического лица, определив его основными задачами:

изучение с научной точки зрения формирования взглядов на санитарно-эпидемиологические источники, явления, факторы и биологическую безопасность, проведение изысканий по формированию и развитию эффективной системы, способной оперативно реагировать на биологические угрозы, соответствующей требованиям времени;

проведение научных исследований в области обеспечения биологической безопасности населения и личного состава, анализ и разработку научно обоснованных комплексных мероприятий по противодействию возможным угрозам, координацию системы контроля за биологическими угрозами;

подготовку национальных кадров в области биологической безопасности и ведение деятельности в качестве учебно-научного центра при проведении научных исследований в данной сфере;

изучение опыта медицинского обеспечения войск и имеющихся проблем в целях создания и внедрения на практике научно обоснованных разработок.

7. Утвердить:

организационно-штатную структуру Военно-медицинской академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан согласно приложению №1;

перечень специальностей (направлений) обучения в Военно-медицинской академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан согласно приложению №2;

"Дорожную карту" по организации качественно новой системы подготовки военных кадров в сфере медицины согласно приложению №3;

перечень основных воинских званий и тарифных разрядов по должностям, занимаемым военнослужащими по контракту Военно-медицинской академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан, согласно приложению №4.

Организация Академии проводится на основе ее организационно-штатной структуры путем выделения Министерству обороны дополнительных штатных единиц курсантов – 40, слушателей – 100, остальных штатных единиц – в рамках установленной предельной общей численности войск Министерства обороны Республики Узбекистан.

Предоставить министру обороны Республики Узбекистан право, при необходимости, внесения изменений в организационно-штатную структуру Академии в рамках установленной предельной общей численности войск Министерства обороны.

8. Разместить Академию по адресу: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Зиёлилар, дом 4, на территории военного городка №83, на основе права безвозмездного пользования.

9. Министерству обороны и Министерству здравоохранения Республики Узбекистан:

принять меры для завершения в 2020/2021 учебном году обучения курсантов, поступивших на Военно-медицинский факультет при Ташкентской медицинской академии в 2019 году на основе действующих образовательных программ на базе Ташкентской медицинской академии и Академии;

разрешить лицам из числа выпускников Академии 2021 года, имеющим наиболее высокие показатели по итогам обучения, продолжить обучение в военной интернатуре.

10. Разрешить министру обороны Республики Узбекистан, в порядке исключения, укомплектование должностей офицерского состава Научно-исследовательского института военной медицины Академии, а также зачисление на военную службу по контракту и присвоение воинских званий старшего офицерского состава высококвалифицированным гражданским специалистам сферы медицины, изъявившим желание прохождения военной службы по контракту, без проведения предварительного и военно-профессионального отбора по результатам медицинского освидетельствования, независимо от достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе.

11. Министерству обороны Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести на утверждение в Кабинет Министров в установленном порядке проект правительственного решения, предусматривающий организацию фондов развития научно-исследовательской деятельности при Академии и Военном институте информационно-коммуникационных технологий и связи Министерства обороны Республики Узбекистан без статуса юридического лица.

12. Установить, что:

а) руководителю, заместителям руководителя и профессорско-преподавательскому составу Академии, занимающимся педагогической деятельностью, а также руководителю и научным работникам Научно-исследовательского института военной медицины выплачивается ежемесячная надбавка в следующем размере:

50 процентов базового должностного оклада – работникам из числа гражданского персонала;

100 процентов основного должностного оклада – военнослужащим по контракту;

б) оплата труда гражданского персонала, занимающего должности главного, ведущего, старшего и младшего научного сотрудника Академии и Военного института информационно-коммуникационных технологий и связи Министерства обороны Республики Узбекистан, производится в размере, равном базовому должностному окладу научных и руководящих работников научно-исследовательских учреждений, принимающих участие в реализации научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет бюджетных средств, установленных законодательством;

в) специалистам других медицинских учреждений республики, непосредственно привлекаемым к проведению учебных и учебно-практических занятий в Академии, Академией выплачивается доплата в размере 10 процентов от установленного в Республике Узбекистан размера базовой расчетной величины за каждый академический час педагогической деятельности;

г) обеспечение Академии производится за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан, внебюджетных средств Министерства обороны и других средств, не запрещенных законодательством.

13. Министерству обороны, Министерству здравоохранения, Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству инновационного развития Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами до начала 2020/2021 учебного года:

провести отбор в состав профессоров-преподавателей и научных работников Академии и укомплектовать в установленном порядке вакантные должности высококвалифицированными специалистами соответствующей специализации с учетом требований, предъявляемых к ним;

привлечь к учебному процессу и научно-исследовательской деятельности Академии, в том числе на договорной основе, квалифицированных специалистов и экспертов ведущих национальных и зарубежных образовательных и научно-исследовательских учреждений, органов государственного управления, хозяйственных объединений и других организаций;

обеспечить совершенствование профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава и научных работников Академии на постоянной основе с использованием кадрового потенциала и материально-технической базы ведущих национальных и зарубежных высших образовательных учреждений, специализированных и научно-практических центров, а также научно-исследовательских институтов.

Предоставить начальнику Академии право заключения в установленном порядке двусторонних соглашений и договоров в сфере образования с национальными и международными высшими образовательными и научно-исследовательскими учреждениями.

14. Министерству обороны Республики Узбекистан разработать и внести в Кабинет Министров:

в двухмесячный срок проект правительственного решения об ускорении строительства объектов инфраструктуры Академии;

в трехмесячный срок Комплексную программу по созданию и совершенствованию инфраструктуры и учебно-материальной базы Военно-медицинской академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан, предусматривающую обеспечение Академии современным учебным инвентарем и предметами, лабораторными установками и тренажерными комплексами.

15. Министерству экономического развития и сокращения бедности и Министерству финансов выделить Министерству обороны Республики Узбекистан дополнительные лимиты централизованных капитальных вложений и бюджетные средства на 2021 год и последующие годы для реализации мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением.

16. Министерству обороны совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, а также другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В.".

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