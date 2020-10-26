Статистика заболеваемости COVID-19 в Узбекистане: 65667 инфицированных

ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 20 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 65 тысяч 667 человек. Число умерших от COVID-19 составило 552 человека. Выздоровели 62 тысячи 876 человек.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 60-е место в мире.

УЗИНФОРМ