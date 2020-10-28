



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Центральной Азии и Индии



ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в онлайн-заседании глав МИД стран Центральной Азии и Индии. Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества стран-участниц диалога "Центральная Азия+Индия" и реализации совместных проектов в сферах обеспечения безопасности, экономики и торговли, инвестиций, транспорта и связи, туризма, науки, образования, культуры, борьбы с коронавирусом и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи