Польша сменит посла в Узбекистане

Польша сменит посла в Узбекистане30.10.2020 12:05
ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 29 октября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша Петром Ивашкевичем.
В ходе переговоров посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности главы польской дипмиссии в Ташкенте, на которой он пребывал с января 2016 года, затем стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, науки, образования и культуры.
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