



Польша сменит посла в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 29 октября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша Петром Ивашкевичем. В ходе переговоров посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности главы польской дипмиссии в Ташкенте, на которой он пребывал с января 2016 года, затем стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, науки, образования и культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи