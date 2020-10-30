Посол Узбекистана аккредитован в Эстонии

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 29 октября Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Кадамбай Султанов вручил свои верительные грамоты Президенту Эстонии Керсти Калюлайд.

В ходе аудиенции глава государства и посол обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия в рамках Европейского Союза и содействия разрешению ситуации в Афганистане.

К.Султанов с 2019 года является также послом Узбекистана в Латвии и будет совмещать должности с постоянной резиденцией в городе Рига. Ранее он работал советником посольства Узбекистана в США.

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