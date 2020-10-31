Глава Узбекистана принял участие в Международном форуме северного экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял онлайн-участие во 2-м Международном форуме северного экономического сотрудничества, который был организован Республикой Корея с целью обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран региона в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, здравоохранения и борьбы с коронавирусом, транспорта и связи и других.

В рамках видеоконференции были проведены выступления Президентов Узбекистана, Туркменистана, Южной Кореи, Монголии, Казахстана, России и ряда других.

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