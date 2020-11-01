



Выражены соболезнования народу Турции



ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В послании содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате сильного землетрясения в западных регионах Турции (провинция Измир), произошедшего 30 ноября, что привело к разрушению зданий и цунами. Погибло более 100 человек. По информации МИД Узбекистана, среди погибших и пострадавших граждане Узбекистана не числятся. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи