Выражены соболезнования народу Турции

Выражены соболезнования народу Турции01.11.2020 11:22
ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
В послании содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате сильного землетрясения в западных регионах Турции (провинция Измир), произошедшего 30 ноября, что привело к разрушению зданий и цунами. Погибло более 100 человек. По информации МИД Узбекистана, среди погибших и пострадавших граждане Узбекистана не числятся.
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