Делегация Узбекистана посетила Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. Правительственная делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым пребывает с рабочим визитом в Казахстане.

Сегодня делегация провела встречу с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Р.Скляром, в ходе которой были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах инвестиций, торговли и экономики, промышленности, бизнеса, транспорта и логистики, энергетики, образования, здравоохранения, науки, культуры и туризма.

В частности, были рассмотрены возможности открытия международного автобусного сообщения между крупными городами Узбекистана и Казахстана, строительства скоростной железной дороги "Туркестан – Шымкент – Ташкент", а также транспортного коридора "Учкудук – Кызылорда".

По итогам встречи заместители премьер-министров двух стран приняли итоговый протокол, а также план практических мер ("Дорожная карта") по расширению и углублению сотрудничества Республики Узбекистан и Республики Казахстан, предусматривающий реализацию 22 конкретных проектов промышленной кооперации. Также была достигнута договоренность о формировании совместной рабочей группы, которая на регулярной основе будет осуществлять мониторинг хода реализации подписанных документов и вносить конкретные предложения по обеспечению их выполнения в полном объеме.

УЗИНФОРМ