Новый посол Бангладеш прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Народной Республики Бангладеш Мухаммадом Джахангиром Аламом, который прибыл в страну для вступления в должность.

В ходе встречи посол вручил главе МИД копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, промышленности, туризма и образования.

С октября 2013 по октябрь текущего года послом Бангладеш в Узбекистане являлся Масуд Маннан.

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