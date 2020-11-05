В Узбекистан прибыл с визитом глава МИД КР

В Узбекистан прибыл с визитом глава МИД КР05.11.2020 14:19
ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкент с двухдневным рабочим визитом прибыл во главе представительной делегации министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев.
Целью визита является проведение ряда встреч и переговоров с официальными лицами Узбекистана по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.
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