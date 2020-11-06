Узбекистан и Южная Корея провели консультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 ноября МИД Узбекистана провел в формате видеоконференции политические консультации с МИД Республики Корея на уровне заместителей глав ведомств. В мероприятии также приняли участие руководители Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, представители Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, главы дипмиссий двух стран в Сеуле и Ташкенте.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах науки и техники, инвестиций, здравоохранения, фармацевтики и трудовой миграции.

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