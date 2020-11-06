Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели встречу в Ташкенте

Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели встречу в Ташкенте06.11.2020 10:31
ТАШКЕНТ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 ноября в Ташкент прибыл с двухдневным рабочим визитом руководитель МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев.
В рамках визита глава МИД КР провел встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, в ходе которой были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, инвестиций, водного хозяйства, борьбы с коронавирусом.
По итогам встречи сторонами было принято Совместное заявление.
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