



Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели встречу в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 ноября в Ташкент прибыл с двухдневным рабочим визитом руководитель МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев. В рамках визита глава МИД КР провел встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, в ходе которой были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, инвестиций, водного хозяйства, борьбы с коронавирусом. По итогам встречи сторонами было принято Совместное заявление. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи