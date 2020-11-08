Глава Узбекистана поздравил медиков

ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к работникам сферы здравоохранения страны по случаю отмечаемого сегодня в Узбекистане Дня медицинских работников.

В обращении говорится:

"Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас, посвятивших свою жизнь такому ответственному и почетному делу, как охрана здоровья народа, с профессиональным праздником – Днем медицинских работников и выражаю всем вам свое глубокое уважение и наилучшие пожелания.

Наш народ видит в вас представителей самой благородной в мире профессии, людей поистине самоотверженных, верных своей священной клятве, и очень ценит ваш нелегкий труд.

Особенно в нынешних сложных условиях пандемии короновируса вы выступаете настоящими защитниками здоровья нации, что достойно самого высокого признания. Безусловно, ни с чем не сравнимы ваши заслуги в исцелении тысяч наших соотечественников от такого опасного заболевания.

Пользуясь случаем, от имени всего нашего народа и от себя лично выражаю глубокую благодарность всем медицинским работникам, находящимся на переднем крае этой беспощадной борьбы, подвергающим свою жизнь опасности и показывающим всем пример мужества и стойкости.

Уважаемые медицинские работники!

Мы поставили перед собой высокую цель обеспечить нашему народу достойную, благополучную жизнь и на этом пути придаем первостепенное значение ускоренному развитию системы здравоохранения.

За последние четыре года мы вместе с вами проделали большую работу в данном направлении. Надо отметить, что за этот период в сфере было принято около 200 нормативно-правовых актов, в том числе Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан.

В стране совершенствуются службы первичной медико-санитарной, экстренной и скорой медицинской помощи, оказание специализированных услуг. Достигаются значительные результаты в снижении материнской и детской смертности, ранней диагностике заболеваний, формировании в семьях здорового образа жизни, повышении медицинской культуры населения, увеличении средней продолжительности жизни.

Как известно, 2020 год стал для системы здравоохранения Узбекистана годом невиданных ранее испытаний и в то же время периодом последовательного развития, обретения нового опыта.

На реформирование сферы из Государственного бюджета было выделено 14,8 триллиона сумов – в 1,2 раза больше, чем в 2019 году, также в рамках Инвестиционной программы в сферу направлено 1,15 триллиона сумов, что позволило, несмотря на существующие трудности, выполнить огромную работу. В частности, в центре и на местах в короткие сроки были построены лечебно-профилактические учреждения, карантинные зоны и распределительные центры. В Зангиатинском районе Ташкентской области открыта многопрофильная специализированная больница на 4 тысячи коек.

Необходимо подчеркнуть, что эти своевременно принятые меры дают сегодня позитивные результаты.

В целях повышения качества и расширения масштабов предоставления медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста, беременным женщинам и детям созданы современные медицинские центры, в частности, Второй перинатальный центр в Ташкенте и оснащенный самыми передовыми технологиями Национальный детский медицинский центр, где есть все условия для проведения ежегодно более 1500 сложных операций.

Внедрена новая система достойного стимулирования труда работников сферы, увеличения их заработной платы, дополнительных надбавок медикам, работающим в условиях пандемии.

В нынешнем году в отдаленных селах открыто 798 семейных поликлиник, при которых налажена деятельность социальных аптек, круглосуточных пунктов скорой медицинской помощи, женских консультаций, кабинетов по охране здоровья девочек-подростков, и эта работа заняла особое место в ряду осуществляемых нами важных дел. Кроме того, за счет привлечения узких специалистов 5 направлений – акушерства и гинекологии, хирургии, стоматологии, терапии, педиатрии внедрена система предоставления сельским жителям квалифицированной амбулаторной помощи.

Благодаря проводимой в последние годы работе по развитию в республике сети специализированных научно-практических медицинских центров их общее число достигло 18, в регионах также открыто 18 их филиалов. Здесь проводятся сложные операции по трансплантации почек и печени. Даже в областных центрах освоено проведение кардиохирургических операций на открытом сердце.

В настоящее время в стране действуют 5805 частных медицинских учреждений, что способствует повышению качества медицинских услуг и усилению конкуренции в сфере. Сегодня более 70 из них предоставляют лабораторные услуги по выявлению коронавирусной инфекции, 25 клиник занимаются ее диагностикой и лечением. Надо отметить, что проводимая работа по укреплению частного сектора в медицине полностью оправдывает себя в нынешней сложной ситуации.

Растет количество медицинских объектов, действующих на основе государственно-частного партнерства. Об этом свидетельствует то, что в нынешнем году реализовано 9 проектов государственно-частного партнерства и 187 проектов аутсорсинга общей стоимостью 51,4 миллиарда сумов.

Как вы знаете, образован Фонд развития скорой медицинской помощи. За счет средств фонда станция скорой медицинской помощи города Ташкента получила 150 современных специализированных автомобилей марки «Форд». Таким образом, количество машин скорой медицинской помощи в республике достигло 2514. Самое важное, последовательно улучшается качество оказываемых услуг.

Впервые разработана Концепция по оказанию услуг гемодиализа, в настоящее время начато ее внедрение.

Еще один актуальный вопрос – реализация важных проектов по подготовке высококвалифицированных кадров для сферы. В этой связи большое значение имеет то, что в 2020 году увеличены квоты приема в медицинские вузы: в бакалавриат – на 27 процентов, магистратуру – на 28 процентов и в клиническую ординатуру – на 22 процента, налажено обучение по новым специальностям.

В настоящее время в сотрудничестве с высшими учебными заведениями Германии, Италии, России, Южной Кореи, Турции, Беларуси, Украины и других стран осуществляются совместные образовательные программы, в рамках которых наши студенты овладевают востребованными специальностями.

Уважаемые работники сферы!

Конечно, все мы хорошо понимаем, что результаты наших реформ в системе здравоохранения зависят прежде всего от самоотверженного труда, мастерства и опыта наших уважаемых врачей и медицинских сестер, а также передающих молодежи секреты медицинской науки профессоров, преподавателей и научных сотрудников.

На состоявшемся накануне Дня медицинских работников большом совещании мы с вами наметили самые важные и актуальные задачи по развитию национальной системы здравоохранения исходя из требований времени, укреплению ее материально-технической базы, раннему выявлению заболеваний, усилению профилактической работы, особенно широкому утверждению в обществе здорового образа жизни, внедрению цифровых технологий, инновационных методов в процессы диагностики и лечения.

Уверен, что вы, настоящиее герои нашего времени, мужественно преодолевающие вместе со всем народом нынешние тяжелые испытания, примете самое активное участие в выполнении столь ответственных задач.

В центре нашего внимания и впредь будут находиться вопросы достойного стимулирования вашего нелегкого и благородного труда, подготовки квалифицированных кадров, повышения конкурентоспособности сферы здравоохранения страны, усиления сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения и зарубежными медицинскими центрами, развития телемедицины.

Еще раз искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю всем вам здоровья, семейного счастья и благополучия!".

УЗИНФОРМ