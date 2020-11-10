



МИД Узбекистана и ОАЭ обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества



ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. 9 ноября в формате видеоконференции был проведен 2-й раунд политических консультаций между МИД Узбекистана и МИД Объединенных Арабских Эмиратов на уровне заместителей глав ведомств. В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах туризма, инвестиций и других, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи