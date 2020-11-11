Глава Узбекистана принял онлайн-участие во встрече с коллегами по ШОС

Глава Узбекистана принял онлайн-участие во встрече с коллегами по ШОС11.11.2020 10:40
ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. 10 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в формате видеоконференции под председательством России заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Основными темами повестки дня встречи стали вопросы углубления сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, торговли и экономики, инвестиций, транспорта и связи, цифровых технологий, развития сельских территорий, эффективного противодействия эпидемиям и телемедицины и других.
По инициативе узбекской стороны на саммите было принято Заявление глав государств-членов ШОС о сотрудничестве в области цифровой экономики.
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