



Погода в Узбекистане на 13 ноября



ТАШКЕНТ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 тепла, днем 8-10° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза- 2° тепла, днем 7-12° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи