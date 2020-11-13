



Египет сменит посла в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет Амани аль-Итр. В ходе состоявшейся беседы посол объявила о завершении срока своего пребывания на посту главы дипмиссии Египта в Ташкенте, на котором она пребывала с января 2017 года, после чего стороны рассмотрели ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, инвестиций, спорта, туризма, науки, образования и культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи