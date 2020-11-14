



Глава МИД Узбекистана провел переговоры с коллегами из Испании и Финляндии



ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. 13 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговоры по телефону с главами МИД Финляндии Пекка Хаависто и Испании Аранчей Гонсалес Лайей. Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, проблем региональной и мировой политики, представляющих взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи