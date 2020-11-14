



Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Швеции



ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. 13 ноября глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры в формате видеоконференции с министром иностранных дел Королевства Швеция Энн Линде. В ходе переговоров руководители ведомств внешней политики рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, машиностроения, промышленности, энергетики и фармацевтики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи