



Главы Узбекистана и Кыргызстана провели разговор по телефону



ТАШКЕНТ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. 14 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел беседу по телефону с временно исполняющим обязанности главы Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. В ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям, усиления взаимодействия между приграничными регионами, продолжения работы по демаркации государственной границы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи