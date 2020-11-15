Главы Узбекистана и Кыргызстана провели разговор по телефону

Главы Узбекистана и Кыргызстана провели разговор по телефону15.11.2020 11:09
ТАШКЕНТ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. 14 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел беседу по телефону с временно исполняющим обязанности главы Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
В ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям, усиления взаимодействия между приграничными регионами, продолжения работы по демаркации государственной границы.
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