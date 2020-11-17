



Погода в Узбекистане на 18 ноября



ТАШКЕНТ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 18-20 ноября на территорию Узбекистана через Западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала (Екатеринбург). 18-19 ноября по республике пройдут осадки (дождь, снег). По Бухарской, Навоийской областям 18 ноября местами возможен небольшой снег, 19 ноября без осадков. По Каракалпакстану и Хорезмской области без осадков. По горным районам республики снег, местами сильный. Местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. 18-20 ноября по всей республике ожидается понижение температуры ночью до 8-13° мороза, по северу до 10-15° мороза, днем до 0-5° мороза.Среднесуточная температура воздуха ожидается на 10-15° ниже нормы. в Ташкенте : Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3°мороза-2° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3°мороза-2° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3°мороза-2° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3°мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3°мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, снег, местами сильный. Местами туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3-8° мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи