Статистика заболеваемости COVID-19 в Узбекистане: 70444 инфицированных

ТАШКЕНТ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 10 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 70 тысяч 444 человека. Число умерших от COVID-19 составило 598 человек. Выздоровели 67 тысячи 734 человека.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 74-е место в мире.

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