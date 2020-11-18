Главы МИД Центральной Азии провели переговоры о сотрудничестве с ЕС

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. 17 ноября в режиме видеоконференции была проведена 16-я министерская встреча "Европейский союз – Центральная Азия", в которой приняли участие руководители ведомств внешней политики Казахстана Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана Руслан Казакбаев, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана Рашид Мередов, Узбекистана Абдулазиз Камилов и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Борелль.

Переговоры были организованы с целью обсуждения ключевых вопросов развития межрегионального сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, борьбы с коронавирусом, сельского хозяйства, медицины и здравоохранения, управления, транспорта и связи, науки, образования и культуры, туризма.

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