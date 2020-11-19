Погода в Узбекистане на 20 ноября

Погода в Узбекистане на 20 ноября19.11.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
20 ноября на территорию Узбекистана через Западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала (Екатеринбург).
20 ноября по всей республике ожидается понижение температуры ночью до 8-13° мороза, по северу до 10-15° мороза, днем до 0-5° мороза.Среднесуточная температура воздуха ожидается на 10-15° ниже нормы.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 0-2° мороза.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5°мороза.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5°мороза.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5°мороза.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°мороза, днем 3°мороза-2° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°мороза, днем 0-5° мороза.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, днем 8-13° мороза.
УЗИНФОРМ