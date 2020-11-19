



Погода в Узбекистане на 20 ноября



ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 20 ноября на территорию Узбекистана через Западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала (Екатеринбург). 20 ноября по всей республике ожидается понижение температуры ночью до 8-13° мороза, по северу до 10-15° мороза, днем до 0-5° мороза.Среднесуточная температура воздуха ожидается на 10-15° ниже нормы. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 0-2° мороза.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5°мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5°мороза.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5°мороза. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°мороза, днем 3°мороза-2° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°мороза, днем 0-5° мороза.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, днем 8-13° мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи