Делегация МИД Узбекистана посетила внешнеполитическое ведомство США

ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. 17 ноября пребывающая с визитом в Вашингтоне делегация МИД Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетила Государственный департамент США, где прошла встреча с помощником Государственного секретаря США, главой Бюро по демократии, правам человека и труду Робертом Дестро.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, защиты прав человека и других.

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