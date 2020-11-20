



Проведены переговоры между МИД Узбекистана и Израиля



ТАШКЕНТ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. 19 ноября был проведен 6-й раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Израиля. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, здравоохранения и фармацевтики, сельского и водного хозяйства, текстильной индустрии, туризма, инноваций и технологий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи