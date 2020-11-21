Делегация МИД Узбекистана провела в Вашингтоне ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 18-20 ноября пребывающая с визитом в США делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Вашингтоне ряд встреч с представителями официальных кругов США, которые были организованы с целью обсуждения приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

В частности, состоялись встречи с главным исполнительным директором Финансовой корпорации международного развития США (DFC) Адамом Болером, и.о. министра обороны США Кристофер Миллером, заместителем советника президента США по национальной безопасности Мэтью Поттингером, помощником президента по внешней политике, советником вице-президента по нацбезопасности Кейт Келлог и помощником президента, старшим директором по Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности Лизой Кертис. Кроме того, состоялся 8-й раунд узбекско-американских политических консультаций.

Основными сферами двустороннего сотрудничества были названы политика, обеспечение безопасности, торговля и экономика, инвестиции, технологии, промышленность, сфера услуг, инфраструктура, энергетика, строительство, транспорт и связь, медицина и фармацевтика, банки и финансы и другие.

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