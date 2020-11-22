Проведены межмидовские политконсультации между Узбекистаном и Индией

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в МИД Узбекистана в онлайн-формате был проведен очередной раунд политических консультаций с ведомством внешней политики Индии на уровне заместителей министров иностранных дел.

В ходе переговоров были рассмотрены перспективы дальнейшего развития взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, международного сотрудничества, бизнеса и инвестиций, промышленности, туризма, технологий, спорта, здравоохранения и подготовки кадров.

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