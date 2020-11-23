Статистика заболеваемости COVID-19 в Узбекистане: 71659 инфицированных

ТАШКЕНТ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 12 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 71 тысячу 659 человек. Число умерших от COVID-19 составило 603 человека. Выздоровели 68 тысяч 915 человек.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 76-е место в мире.

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