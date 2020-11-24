Делегация МИД Узбекистана отправилась в Южную Корею

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня завершившая официальный визит в Соединенные Штаты Америки делегация МИД Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправилась в Республику Корея.

Четырехдневная поездка предпринята с целью участия в предстоящем в Сеуле 13-м Форуме по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия" и проведения двутсоронних встреч с представителями официальных и деловых кругов Южной Кореи.

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