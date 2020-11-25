Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Дании

ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. 24 ноября в МИД Узбекистана в формате видеоконференции были организованы переговоры между заместителем министра иностранных дел Шерзодом Асадовым и государственным секретарем Министерства иностранных дел Королевства Дания Йеспером Серенсеном.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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