Глава МИД Узбекистана принял участие в Женевской конференции доноров по Афганистану

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. 24 ноября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял онлайн-участие в прошедшей в Женеве конференции доноров Афганистана 2020 года - конференции министров по объявлению взносов, организованная совместно правительством Исламской Республики Афганистан, правительством Финляндии и Организацией Объединенных Наций.

В работе конференции приняли участие представители более 100 стран, международных и региональных организаций, гражданского общества и СМИ.

Мероприятие было посвящено вопросам оказания содействия мирному урегулирования ситуации в ИРА, восстановлению афганской экономики и инфраструктуры.

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