



Погода в Узбекистане на 28 ноября



ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 28-29 ноября на территорию Узбекистана через Каспийское море осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Поволжья. 28 ноября по территории республики, кроме Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областей пройдут осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. По горным районам республики снег, местами сильный. На дорогах возможна гололедица. 28 ноября по республике усиление ветра до 17-22 м/с, местами с порывами до 25-27 м/с. 28-29 ноября повсеместно ожидается понижение температуры ночью до 5-10° мороза, днем до 2° мороза-3° тепла. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 10-12° ниже нормы. в Ташкенте : Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, с порывами до 25-27 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, с порывами до 25-27 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, с порывами до 25-27 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, с порывами до 25-27 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7°тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, снег, местами сильный. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, с порывами до 25-27 м/с. Температура ночью и днем 2-7° мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи