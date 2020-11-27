Глава МИД Узбекистана провел в Сеуле ряд встреч и переговоров

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25-26 ноября пребывающий с визитом в Сеуле во главе представительной делегации руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел ряд встреч с представителями официальных и деловых кругов Республики Корея.

В частности, состоялись переговоры с премьер-министром Республики Корея Чон Сэ Гюном, министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бён Соком, президентом Корейского агентства международного сотрудничества (КОИКА) Ли Ми Кёнг и председателем Корейско-Узбекской бизнес ассоциации, главой компании "Шиндонг Ресорсиз" Ким Ёнг Гу.

В ходе проведенных встреч обсуждались перспективы развития узбекско-корейских отношений в сферах политики, экономики и торговли, энергетики, инвестиций, финансов, ИКТ, образования и подготовки кадров, науки и технологий, здравоохранения и борьбы с коронавирусом, сельского и водного хозяйства, транспорта и связи и других.

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