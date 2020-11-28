



Узбекистан углубляет сотрудничество с Венгрией



ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября министр инвестиций и внешней торговли Узбекистан Сардор Умурзаков провел онлайн-встречу с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В ходе видеоконференции стороны провели обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития взаимодействия между двумя странами в сферах политики, торговли и экономики, борьбы с коронавирусом, бизнеса, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, текстильной, фармацевтической и пищевой отраслях, науки, образования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи