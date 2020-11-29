



Обсуждены вопросы взаимодействия Узбекистана и РФ по Афганистану



ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев провел в Ташкенте встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Владимиром Тюрденевым. Переговоры были посвящены рассмотрению работы Узбекистана и России по разрешению кризиса в Афганистане, хода и перспективы мирных межафганских переговоров в Дохе, а также вопросов реализации инициативы Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о создании при ООН постоянно действующего комитета по ИРА. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи