



Глава МИД Узбекистана провел разговор с коллегой из США



ТАШКЕНТ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. 30 ноября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел беседу по телефону с Государственным секретарем США Майклом Помпео. Разговор был организован с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям и практических аспектов реализации договоренностей, достигнутых в ходе завершившегося на днях визита делегации МИД Узбекистана в Вашингтон. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи