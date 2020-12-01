Глава МИД Узбекистана провел разговор с коллегой из США

Глава МИД Узбекистана провел разговор с коллегой из США01.12.2020 11:03
ТАШКЕНТ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. 30 ноября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел беседу по телефону с Государственным секретарем США Майклом Помпео.
Разговор был организован с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям и практических аспектов реализации договоренностей, достигнутых в ходе завершившегося на днях визита делегации МИД Узбекистана в Вашингтон.
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