



Глава Узбекистана провел переговоры с руководством Казахстана



ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговоры по телефону с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и действующим главой РК Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров глава Узбекистана принес поздравления народу дружественной страны по случаю празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан, а также состоялось обсуждение приоритетных вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух государств в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, борьбы с коронавирусом и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи