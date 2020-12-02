



Проведены переговоры между МИД Узбекистана и Германии



ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1 декабря в режиме онлайн были проведены политические консультации между МИД Узбекистана и Федеративной Республики Германия на уровне заместителей глав ведомств. В ходе переговоров представители сторон обсудили ход реализации существующих межгосударственных договоренностей и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, финансов, инвестиций и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи