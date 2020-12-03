



Глава Узбекистана принял делегацию администрации президента РФ



ТАШКЕНТ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией России во главе с заместителем руководителя Администрации Президента России Дмитрием Козаком. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов узбекско-российского взаимодействия, сотрудничества в рамках международных организаций и структур, проблем региональной и мировой политики, представляющих взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи