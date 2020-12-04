Глава Узбекистана провел встречу с делегацией России

ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял прибывшую с рабочим визитом в страну делегацию России во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

В ходе состоявшихся переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, промышленности, бизнеса, инвестиций, фармацевтики и здравоохранения, сельского хозяйства и АПК и других.

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