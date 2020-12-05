



Узбекистан и Индия провели очередное заседание межправительственной комиссии



ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря в ведомстве внешней торговли Узбекистана в режиме онлайн было организовано 12-е заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей, перспектив развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и логистики, банков и финансов, здравоохранения, фармацевтики, борьбы с коронавирусом, сельского хозяйства, энергетики, информационно-коммуникационных технологий, легкой промышленности и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи