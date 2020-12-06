Глава Узбекистана открыл Ташкентский металлургический завод

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 4 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию ввода в строй Ташкентского металлургического завода, возведение которого стартовало в феврале 2017 года.

В комплексе будет трудоутроено около 700 человек, а с учетом привлечения специалистов из смежных отраслей намечено создание 5 тысяч новых рабочих мест, сообщил в своем выступлении глава государства.

По завершении речи Президент нажал симовлическую кнопку по запуску производственного процесса на заводе.

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