Погода в Узбекистане на 8 декабря

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Россией?
Голосование проводилось 16.06.2020 - 16.07.2020
Архив голосований
|
|
|
|
|22.3% (17)
| -
|Положительно
|
|22.4% (17)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|15.8% (12)
| -
|Нейтрально
|
|13.2% (10)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|14.5% (11)
| -
|Отрицательно
|
|11.8% (9)
| -
|Затрудняюсь с ответом
|голосов 76
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 8 декабря07.12.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, к вечеру небольшой снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, днем 3-8° мороза.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, местами снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 1-6° мороза.
УЗИНФОРМ