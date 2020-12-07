



Погода в Узбекистане на 8 декабря



ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру небольшой снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, днем 3-8° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 1-6° мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи