Статистика заболеваемости COVID-19 в Узбекистане: 74053 инфицированных

ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 12 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 74 тысячи 53 человека. Число умерших от COVID-19 составило 611 человек. Выздоровели 71 тысяча 315 человек.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 82-е место в мире, по смертности - 88-е.

УЗИНФОРМ