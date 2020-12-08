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Глава государства поздравил граждан
08.12.2020 10:32

ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к гражданам страны и соотечественникам по случаю отмечаемого сегодня Дня Конституции страны.

В поздравлении говорится:

важаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с большим праздником – 28-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан, выражаю вам свое глубокое уважение и наилучшие пожелания.

Дорогие друзья!

В связи с пандемией коронавируса в нынешнем году мы, к сожалению, не сможем провести масштабные торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции. Но, несмотря на это, всем сердцем ощущаем радость и величие этого праздника. Его с воодушевлением отмечают в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и махаллях.

Четыре года назад, опираясь на положения и принципы Конституции, мы приняли Стратегию действий и начали реализацию широкомасштабных ускоренных демократических реформ. Их правовой основой стали внесенные в Конституцию 7 изменений, принятые 5 кодексов и около 250 законов.

За прошедший короткий срок коренным образом изменилось в политико-правовом и социально-экономическом плане наше общество, мировоззрение людей, каждый соотечественник вносит достойный вклад в развитие страны. Все это является свидетельством жизнеутверждающей силы и большого потенциала нашего Основного закона.

Сегодня наш народ, опираясь на этот огромный потенциал, мужественно преодолевает нелегкие испытания и самоотверженно трудится во имя построения нового Узбекистана – свободной, благоустроенной и процветающей жизни в стране.

Сегодня слова "Новый Узбекистан" воспринимаются на мировой арене не только как новое понятие, но и как отражение реальных событий.

Безусловно, эти достижения, ставшие результатом широких правовых возможностей, закрепленных в нашей Конституции, вызывают у всех нас чувство особой гордости.

Уважаемые соотечественники!

На основе конституционной нормы "Народ является единственным источником государственной власти" в стране формируется эффективная и стабильно действующая система, обеспечивающая верховенство Конституции и законов, при которой не народ служит государственным органам, а государственные органы служат народу.

В нынешней сложной ситуации, когда мир стремительно меняется, эта система, опирающаяся на нормы Конституции, полностью оправдала себя в преодолении различных испытаний и борьбе с новыми угрозами, в частности, с пандемией, в устранении последствий природных и техногенных бедствий, произошедших в Бухарской и Сырдарьинской областях.

В стране проводятся системные и имеющие необратимый характер демократические реформы по обеспечению принципов народовластия, социальной справедливости и гуманизма, которыми проникнута наша Конституция.

В первую очередь задействованы все возможности для поддержки и реализации гарантированных Основным законом прав каждого человека на получение квалифицированных медицинских услуг и обеспечение сильной социальной защиты.

В период пандемии первостепенное внимание уделяется охране здоровья населения, помощи гражданам, потерявшим работу, предпринимателям. Образован Антикризисный фонд, в котором аккумулированы  средства в  размере 10 триллионов сумов, они направляются на финансовую поддержку системы здравоохранения, социальной инфраструктуры, населения и предприятий.

В течение года более 500 тысячам предпринимателей и свыше 8 миллионам граждан предоставлены льготы в объеме около 34 триллионов сумов, дополнительно выделено 2,6 триллиона сумов на увеличение размеров социальных пособий, материальной помощи и повышение уровня занятости.

В рамках Государственной программы по обеспечению населения доступным жильем – что было для нас острой социальной проблемой – только в текущем году ключи от новых квартир вручены более 13 тысячам наших соотечественников.

Наряду с этим для семей, пострадавших в результате бедствия в Сардобинском районе, построен красивый и современный городок с многоэтажными домами и объектами социальной инфраструктуры.

В числе добрых дел также оплата первоначальных взносов за жилье для более чем 1 тысячи женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе реализации активной гендерной политики продолжается ускоренная работа по повышению общественно-политического статуса женщин.

Все это способствует смягчению негативного воздействия пандемии и вызванного ею экономического и социального кризиса, а также укреплению уверенности наших граждан в завтрашнем дне.

Дорогие соотечественники!

Проводится большая работа по обеспечению на практике конституционного принципа справедливости. Так, в целях сокращения бедности внедряются новые эффективные механизмы социальной поддержки.

По результатам подворных обходов, проведенных с целью изучения проблем населения, на поддержку более 2,5 миллиона членов свыше 590 тысяч семей выделено 840 миллиардов сумов. Изучены нужды, жизненные проблемы женщин и молодежи в каждой семье, обеспечена занятость трудоспособных членов почти 300 тысяч семей.

Самое важное, у людей формируются опыт и навыки по выходу из бедности за счет самозанятости, деловых качеств и предпринимательства.

Еще одним ярким проявлением гуманизма стало общенародное движение «Доброта и поддержка», созданное в сложные для страны дни бизнес-сообществом, предпринимателями, фермерами и неравнодушными гражданами. В рамках этого движения категориям населения, нуждающимся в социальной поддержке, оказана помощь в размере 204 миллиардов сумов.

На основе принципа "Новый Узбекистан начинается с порога школы" очень большое внимание уделяется коренному реформированию системы образования. Проводится масштабная работа по развитию сфер науки, культуры, искусства, литературы, спорта, повышению эффективности духовно-просветительской деятельности, выявлению способностей и талантов у молодежи, особенно девушек.

Все это служит созданию фундамента Третьего Реннесанса в нашей стране – новой эпохи нашего национального развития.

Глубокие реформы осуществляются в соответствии с еще одним важным конституционным положением – обеспечение прав и интересов человека во всех сферах, особенно в судебно-правовой. Подтверждением служит то, что за последние четыре года в отношении 2 600 граждан были вынесены оправдательные приговоры, 2 400 лиц освобождены из зала суда, количество судебных инстанций сокращено с 7 до 3, судебная система формируется на основе принципа "один суд – одна инстанция".

В стране последовательно реализуется Национальная стратегия по правам человека.

Продолжается работа в области применения института помилования. Только в течение нынешнего года помилованы и освобождены из учреждений исполнения наказания более 300 лиц, совершивших преступления по неведению и искренне раскаявшихся в содеянном, в отношении 200 лиц сокращены сроки отбывания наказания.

Люди, долгое время не имевшие гражданства, сегодня стали полноправными гражданами Республики Узбекистан. Если в течение последних двадцати пяти лет гражданство было предоставлено лишь 482 лицам, то в настоящее время более 50 тысячам граждан предоставляется  гражданство нашей страны. Это станет достойным ответом на призыв Организации Объединенных Наций о важности сокращения числа лиц без гражданства.

Благодаря устранению ограничений, связанных с приобретением недвижимости в городе Ташкенте и Ташкентской области, свыше 40 тысяч граждан смогли оформить на свое имя жилье, приобретенное в столичном регионе.

Уважаемые соотечественники!

Последовательная политика, направленная на дальнейшее углубление демократических реформ в стране, обеспечение прав и свобод человека, повышение благосостояния населения, получает широкое признание мирового сообщества.

Когда речь идет об этом, следует отметить международную поддержку ряда глобальных и региональных инициатив, конкретных предолжений, выдвинутых Узбекистаном в сентябре нынешнего года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Впервые в истории нашей страны в октябре этого года Узбекистан избран членом Совета по правам человека – одного из основных органов ООН.

Это – еще одно большое достижение нашей открытой и активной внешней политики.

Благодаря улучшению в республике инвестиционной и бизнес-среды, повышению туристического и экспортного потенциала, активному внедрению в жизнь стандартов и норм Международной организации труда укрепляются позиции Узбекистана в международных рейтингах.

Несмотря на различные препятствия и проблемы, вызванные пандемией коронавируса, глобальным экономическим кризисом, наши внешние связи не прерывались. Отношения с соседними государствами и странами-партнерами в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах развиваются.

Наш народ хорошо знает, что в этом году были приняты конкретные меры для оперативного и положительного решения проблем граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, предоставления им правовой помощи и возвращения на Родину. Так, в период пандемии обеспечено возвращение в страну более 500 тысяч наших граждан. Помощь различного характера предоставлена почти 100 тысячам соотечественников, оказавшихся за пределами страны в трудном положении.

Продолжаются гуманитарные мероприятия по возвращению наших граждан, в основном женщин и детей, которые, поверив ложным обещаниям, выехали из страны и сегодня столкнулись с трудностями в регионе Ближнего Востока, где происходят вооруженные конфликты.

В этой связи вновь хочу подчеркнуть: граждане Узбекистана всегда будут под защитой своего государства и Конституции, мы и впредь будем твердо придерживаться этого принципа.

Уважаемые друзья!

Мы все хорошо понимаем, что наши достижения за последние четыре года – это только первые шаги к намеченным нами высоким целям. На этом пути нам предстоит решить очень важные задачи.

Во-первых, сегодня сама жизнь требует дальнейшего совершенствования Конституции и законов. В частности, необходимо принять законы, которые будут служить интересам народа, либерализации всех сфер нашей жизни, отменить не отвечающие требованиям времени акты законодательства, оптимизировать нормативную базу, сократить излишние нормы, касающиеся регулирования бизнес-деятельности.

Думаю, в реализации этих задач еще активнее будут участвовать политические партии и институты гражданского общества.

Во-вторых, необходимо разработать и применять на практике действенные механизмы предупреждения и борьбы с коррупцией, которая является главным врагом нашего развития.

Актуальность этого вопроса подтверждает то, что за последние два года за преступления, связанные с коррупцией, к ответственности привлечены 1 986 должностных лиц, своими незаконными действиями нанесших ущерб государству в размере 2 триллионов сумов.

Для системного и комплексного продолжения работы в этом направлении мы разрабатываем Национальную стратегию борьбы с коррупцией, рассчитанную на 2021–2025 годы.

Еще раз хочу подчеркнуть: для нас это остается важнейшей и приоритетной задачей. Ведь коррупция – чрезвычайно опасный вызов, изнутри разрушающий государство и наносящий урон нашей национальной безопасности, бескомпромиссная борьба с этим явлением – долг каждого из нас.

В-третьих, нам необходимо усилить внимание к вопросам укрепления мира, спокойствия, межнационального согласия и межрелигиозной толерантности, охраны общественного порядка в стране. Для практического обеспечения принципа "Закон превыше всего, наказание за преступление – неотвратимо" будут мобилизованы все силы и возможности органов правопорядка.

В-четвертых, и впредь приоритетной задачей для нас будет обеспечение жизненных интересов наших почтенных ветеранов, уважаемых женщин и целеустремленной молодежи, укрепление атмосферы мира и сплоченности в семьях, махаллях и в целом в нашей многонациональной стране, где все мы живем единой семьей.

В-пятых, мы усилим работу по обеспечению свободы слова и печати, независимости средств массовой информации, установлению общественного контроля за деятельностью органов государственной власти.

Каждый из нас должен ясно и четко понимать: процессы открытости и гласности, плюрализма мнений и демократического обновления в нашем обществе приобрели такой же необратимый характер, как и реформы, проводимые во всех сферах, и мы решительно продолжим этот курс.

Уважаемые соотечественники!

Неуклонно повышать уровень и качество жизни нашего народа,  сделать ее еще более благополучной и процветающей, чтобы каждый  человек в стране, независимо от национальности, языка и вероисповедания, ощущал внимание и заботу государства и общества – наша главная задача.

Убежден, что все наши соотечественники, сплотившись на пути к этой благородной цели, станут активными созидателями нового Узбекистана.

Еще раз искренне поздравляю вас с Днем Конституции, желаю всем вам здоровья, семейного счастья, больших успехов в жизни и деятельности на благо общества.

Пусть мир и спокойствие всегда царят в наших домах, в нашей прекрасной стране!

Пусть сбудутся все наши благие мечты и устремления!".

УЗИНФОРМ

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