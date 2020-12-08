



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Швейцарии



ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону со своим коллегой из Швейцарии, федеральным советником (министром) иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом. В ходе беседы главы МИД обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям, взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего, ООН. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи