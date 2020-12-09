



Погода в Узбекистане на 10 декабря



ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 4-9° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи