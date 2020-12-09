Обсуждены вопросы подготовки к саммиту СНГ

ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. 8 декабря заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов принял участие в прошедшем в режиме онлайн согласительном совещании по вопросам подготовки к предстоящим в ближайшее время под председательством Узбекистана заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

В совещании приняли участие руководители и представители внешнеполитических и других причастных ведомств государств-участников СНГ, которые обсудили повестку дня и проекты итоговых документов мероприятий.

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